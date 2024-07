Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 6,85 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 6,85 USD. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,86 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,73 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 47.411 Aktien.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 162,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 18,54 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beyond Meat 0,000 USD aus.

Am 08.05.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,60 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,24 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,242 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?