Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Beyond Meat zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Beyond Meat-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 12,43 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 12,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 20 Beyond Meat-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,86 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 196,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Mit einem Kursverlust von 21,04 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,53 Prozent auf 102,15 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,04 USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,315 USD je Aktie ausweisen dürften.

