Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochvormittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Beyond Meat. Zum Vortag unverändert notierte die Beyond Meat-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 11,48 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Beyond Meat-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:04 Uhr bei 11,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 11,49 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 11,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 325 Beyond Meat-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2022 auf bis zu 35,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 212,67 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (9,07 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,97 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 08.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 102,15 USD – eine Minderung von 30,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 147,04 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 08.11.2023 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,315 USD ausweisen wird.

