Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 2,73 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,5 Prozent auf 2,73 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 2,73 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,83 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 58.057 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,59 USD. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 178,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 18,50 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD im Vergleich zu 93,19 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,919 USD je Beyond Meat-Aktie.

