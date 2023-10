Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat macht am Mittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 8,23 EUR zu.

Um 11:12 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 8,23 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,28 EUR. Bei 8,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 1.773 Stück.

Bei 21,42 EUR erreichte der Titel am 24.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 160,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 102,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD erwirtschaftet worden waren, um 30,53 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,375 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

