Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Nachmittag positiv

Kurs der Beyond Meat

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 8,67 USD zu.

Um 16:07 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 8,67 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 8,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,75 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 241.105 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 163,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2023 bei 7,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,77 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 102,15 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,04 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus