Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag tiefer

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 7,16 USD abwärts.

Am 25.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 219,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 28,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 82,50 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,750 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

