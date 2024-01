Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Beyond Meat

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 7,19 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 7,19 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,99 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 311.272 Beyond Meat-Aktien.

Bei 22,87 USD markierte der Titel am 25.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 218,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 28,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 82,50 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

