Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat fällt am Mittwochvormittag

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der GVIE-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 6,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:10 Uhr mit Verlusten. Im GVIE-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 6,60 EUR. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 1.014 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 19,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 191,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 17,70 Prozent wieder erreichen.

Am 08.11.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 75,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,750 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

