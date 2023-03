Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat bricht am Nachmittag ein

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 5,2 Prozent auf 15,97 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 15,89 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 16,82 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 949.807 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 53,47 USD erreichte der Titel am 24.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,79 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Am 23.02.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,27 USD je Aktie erzielt worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,94 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,68 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Beyond Meat am 10.05.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,559 USD einfahren.

