Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 6,65 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,4 Prozent auf 6,65 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,66 USD. Bei 6,53 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 51.556 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,24 USD) erklomm das Papier am 15.07.2023. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 65,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.02.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 73,68 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 79,94 USD umsetzen können.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,379 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?

New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben