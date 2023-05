Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:25 Uhr 1,7 Prozent auf 9,35 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,35 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 9,30 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.391 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,07 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 360,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Am 10.05.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 92,24 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,73 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

