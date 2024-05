Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,26 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 7,26 USD. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 7,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.098 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 19,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 165,01 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 30,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 75,60 Mio. USD, gegenüber 92,24 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,04 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,294 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

