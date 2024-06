Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verliert am Montagnachmittag

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 6,46 USD.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 6,46 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 6,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,59 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 100.778 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 19,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 197,83 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 15,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Beyond Meat veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 75,60 Mio. USD, gegenüber 92,24 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,04 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,245 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

