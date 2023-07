Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 17,24 USD nach oben.

Das Papier von Beyond Meat legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 17,24 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,45 USD zu. Bei 16,95 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 647.294 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 44,59 USD. 158,69 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,82 USD ab. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 75,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Beyond Meat gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 92,24 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,73 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 03.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,196 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

