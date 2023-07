Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 09:08 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 15,50 EUR. Bei 15,50 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,21 EUR. Bisher wurden via Tradegate 734 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 177,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 9,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 70,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,67 USD.

Beyond Meat veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 92,24 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,46 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 03.08.2023 vorlegen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,196 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

