Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 7,64 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 7,64 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,65 USD. Bei 7,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 268.979 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,96 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 135,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 36,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 75,60 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,24 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,242 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?