Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 11,20 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:52 Uhr 1,3 Prozent auf 11,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,17 EUR aus. Bei 11,17 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.920 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 35,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 218,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.08.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,53 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 102,15 USD, gegenüber 147,04 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,53 Prozent präsentiert.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,332 USD je Aktie aus.

