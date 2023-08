Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 11,18 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 08:49 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 11,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 11,17 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 11,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 299 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2022 bei 35,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 219,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,89 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Am 08.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,53 Prozent auf 102,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 147,04 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,332 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

