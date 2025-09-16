Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend stärker

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,75 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,75 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,83 USD. Bei 2,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 201.015 Aktien.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 176,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 09.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,09 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,919 USD je Aktie aus.

