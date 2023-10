Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 2,0 Prozent auf 8,19 EUR.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 11:52 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,0 Prozent auf 8,19 EUR ab. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 8,19 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,36 EUR. Zuletzt wurden via BMN 233 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 163,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,51 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,31 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 07.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,53 Prozent zurück. Hier wurden 102,15 USD gegenüber 147,04 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,375 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

