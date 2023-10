Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verliert am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,0 Prozent auf 8,45 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,0 Prozent auf 8,45 USD ab. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,43 USD. Bei 8,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 486.082 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 USD) erklomm das Papier am 25.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 170,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 7,91 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 6,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,53 USD je Aktie generiert. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,15 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,375 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

