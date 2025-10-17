Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat bricht am Abend nach oben aus

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 24,4 Prozent auf 0,647 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 24,4 Prozent auf 0,647 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,753 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,600 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 18.468.464 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,635 USD) erklomm das Papier am 29.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 925,661 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,500 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 22,693 Prozent Luft nach unten.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74,96 Mio. USD – eine Minderung von 19,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,19 Mio. USD eingefahren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,918 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

