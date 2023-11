Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 7,00 USD.

Um 12:00 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 7,00 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 552 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 69,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 25,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 75,31 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,50 USD umgesetzt worden waren.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,749 USD je Beyond Meat-Aktie.

