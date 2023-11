Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat fällt am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,29 EUR ab.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 6,29 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,28 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 6,40 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 451 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,62 EUR. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 70,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,28 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 15,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,31 USD – das entspricht einem Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,50 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 22.02.2024 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,749 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor