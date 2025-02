Beyond Meat im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Dienstagnachmittag

18.02.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 4,03 USD zu.

Wer­bung

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 4,03 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 4,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 92.359 Beyond Meat-Aktien. Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 200,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,30 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Beyond Meat gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent auf 81,01 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,31 Mio. USD in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Beyond Meat dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2026 präsentieren. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2026 einen Verlust in Höhe von -1,339 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Börse im Überblick: 10 Fakten zum Mittwoch - Bilanzen von Beyond Meat & Co. stehen an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com