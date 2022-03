Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat mit Kursplus

Im Frankfurt-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 1,2 Prozent. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 42,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 42,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 387 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Bei 32,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,015 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Beyond Meat Inc. ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent, der sich auf die Herstellung von Fleischersatzprodukten spezialisiert. Im Angebot sind dabei Burger-Patties sowie Würstchen, die aus einer veganen Basis aus Erbsenprotein, Rote Beete und pflanzlichen Ölen bestehen.

