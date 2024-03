Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Beyond Meat

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 8,24 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 8,24 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 8,06 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 282.104 Beyond Meat-Aktien.

Bei 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 57,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 47,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.02.2024 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 73,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 79,94 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 01.08.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

