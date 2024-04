Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 6,25 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 6,25 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 6,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,43 USD. Zuletzt wechselten 110.934 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 207,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 10,72 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Beyond Meat-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 27.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 73,68 USD, gegenüber 79,94 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,83 Prozent präsentiert.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,379 USD je Aktie ausweisen dürften.

