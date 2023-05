Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Vormittag positiv

Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 08:21 Uhr 1,0 Prozent. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,10 EUR an. Bei 10,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.318 Beyond Meat-Aktien.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 326,44 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,67 USD.

Beyond Meat gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 92,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,46 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,246 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

