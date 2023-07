Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 15,00 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:32 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 15,00 EUR. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 14,70 EUR ein. Mit einem Wert von 15,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.961 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 42,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 186,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 39,51 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Am 10.05.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,58 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 92,24 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,197 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

