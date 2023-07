Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 16,75 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 16,75 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,57 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 315.960 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 166,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,82 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,39 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -1,58 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,73 Prozent auf 92,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 109,46 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,197 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

