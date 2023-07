Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 14,78 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:09 Uhr um 2,0 Prozent auf 14,78 EUR ab. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 14,78 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 14,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 443 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 43,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 191,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 10.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,58 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 92,24 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 109,46 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 03.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,197 USD je Aktie aus.

