Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 3,55 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:51 Uhr 1,4 Prozent. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,55 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,54 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 45.665 Beyond Meat-Aktien.

Am 10.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,24 USD an. Mit einem Zuwachs von 160,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beyond Meat ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 68,73 Mio. USD – eine Minderung von 9,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 75,60 Mio. USD eingefahren.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot