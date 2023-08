Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 11,01 EUR.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 11:51 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 11,01 EUR ab. Bei 11,01 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 11,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.795 Beyond Meat-Aktien.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,47 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 213,02 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,07 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 17,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Am 08.08.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 102,15 USD, gegenüber 147,04 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,53 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,332 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

