Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Beyond Meat. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Beyond Meat-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 10,35 USD.

Mit einem Wert von 10,35 USD bewegte sich die Beyond Meat-Aktie um 11:59 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bisher wurden heute 54 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Bei 22,87 USD markierte der Titel am 25.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 120,97 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,17 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,53 Prozent auf 102,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 147,04 USD umgesetzt.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,335 USD je Aktie aus.

