Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,0 Prozent auf 10,25 USD ab.

Um 16:07 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 10,25 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 10,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,42 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153.728 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 123,12 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,82 USD am 13.05.2023. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 4,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,53 Prozent zurück. Hier wurden 102,15 USD gegenüber 147,04 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,335 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus