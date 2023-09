Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 9,61 EUR.

Um 09:11 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 9,61 EUR. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,74 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,73 EUR. Zuletzt wechselten 568 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 21,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 124,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,07 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 6,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,53 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,04 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,335 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

