Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 6,46 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 6,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,46 USD. Mit einem Wert von 6,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 23.417 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 46,57 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,13 USD. Mit einem Kursverlust von 20,59 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Beyond Meat gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,77 Prozent auf 93,19 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,15 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,213 USD je Aktie ausweisen dürften.

