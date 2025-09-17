Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 2,81 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:00 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 2,81 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,92 USD. Bei 2,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 290.047 Beyond Meat-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD an. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 63,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 20,68 Prozent sinken.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 05.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,919 USD je Beyond Meat-Aktie.

