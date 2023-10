Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Mittwochmittag an

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,95 EUR nach oben.

Um 10:55 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 7,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 7,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.672 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 21,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 171,92 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 7,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 5,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 102,15 USD in den Büchern – ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 147,04 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,375 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

