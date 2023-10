Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Verlusten

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 8,18 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 8,18 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,12 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 234.618 Stück.

Bei 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 179,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 7,91 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 3,36 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,53 Prozent auf 102,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 147,04 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,375 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

