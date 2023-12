Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 9,08 EUR.

Der Beyond Meat-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 9,08 EUR. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,08 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,09 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 141 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 138,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,28 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 71,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,71 Prozent zurück. Hier wurden 75,31 USD gegenüber 82,50 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,745 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

