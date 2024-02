Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag in Rot

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 7,06 USD abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 01:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 7,06 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,94 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.101.782 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 223,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 20,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 75,31 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 82,50 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

