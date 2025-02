Beyond Meat Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochnachmittag mit Beyond Meat ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,6 Prozent auf 4,69 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 4,69 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 4,74 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 654.133 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,09 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 61,21 Prozent niedriger. Am 21.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,30 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,09 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 81,01 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 75,31 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 26.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Beyond Meat rechnen Experten am 04.03.2026.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,339 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Börse im Überblick: 10 Fakten zum Mittwoch - Bilanzen von Beyond Meat & Co. stehen an