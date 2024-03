Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 10,7 Prozent im Minus bei 7,42 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 10,7 Prozent auf 7,42 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 7,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,96 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 371.112 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 19,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 61,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 32,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Beyond Meat gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 79,94 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 73,68 USD.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 01.08.2024 gerechnet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

