Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 3,51 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 15:45 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3,51 USD. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,49 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 53.897 Beyond Meat-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,30 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 193,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Am 26.02.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 76,66 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73,68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 07.05.2025 gerechnet.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,519 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

