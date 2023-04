Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verliert am Mittwochnachmittag

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 14,50 USD. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 14,43 USD. Bei 14,77 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 135.607 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 47,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 11,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 31,46 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Am 23.02.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,94 USD – das entspricht einem Minus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,68 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,508 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

