Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Mittwochmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 16,60 USD nach oben.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 16,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 553 Beyond Meat-Aktien.

Bei 44,59 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 168,61 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Abschläge von 40,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Beyond Meat veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 92,24 USD in den Büchern – ein Minus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 109,46 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,197 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

