Beyond Meat Aktie News: Hausse bei Beyond Meat am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 6,9 Prozent auf 17,69 USD zu.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,9 Prozent auf 17,69 USD. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 17,89 USD. Bei 16,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.075.209 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 152,08 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2023 auf bis zu 9,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 44,51 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Am 10.05.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,58 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 92,24 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 109,46 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 USD je Beyond Meat-Aktie.

